ABBA | The Concert performed by ABBAMUSIC

Erlebe das 1979er Wembley-Feeling mit ABBA – The Concert live in der Harmonie Heilbronn.

Nach ihrer Europa-Tour kommt die Tribute-Show „ABBA – The Concert“ in die Harmonie nach Heilbronn. Die Band ABBAMUSIC bringt dabei das berühmte Konzert aus der Londoner Wembley-Arena von 1979 zurück auf die Bühne.

Freu dich auf einen Abend mit Klassikern wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ und „Waterloo“. Mit originalgetreuen Outfits, authentischen Choreografien und den passenden Arrangements sorgt die Show für echte 70er-Jahre-Stimmung. Ein Erlebnis für alle, die die Musik der Schweden noch einmal in Konzert-Atmosphäre direkt in Heilbronn genießen wollen.