Martin Sasse Quartett feat. Harry Allen

Harry Allen ist der derzeit angesagteste Swingsaxophonist der Welt. Man nennt ihn den Frank Sinatra des Tenorsaxophons. Er arbeitete zusammen mit Tony Bennett, Ray Brown, Kenny Burrell, Tommy Flanagan u.v.a..

Die Presse sagt über ihn: „Harry vereint die Technik von Stan Getz, Al Cohns Ideen und die Time von Zoot Sims.“

Martin Sasse hat im Laufe seiner Bühnenkarriere mit nahezu allen Legenden im internationalen Jazz zusammengearbeitet und zählt lange schon selbst zu den herausragenden Jazz-Pianisten in Europa.

2025 gehen beide zusammen auf Quartett-Tour durch Europa und präsentieren ihre aktuelle CD „Live at Bird’s Eye“. Die Rhythmusgruppe besteht aus Martin Gjakonovski am Bass und Joost van Schaik an den Drums.

Besetzung: Harry Allen (sax); Martin Sasse (p); Martin Gjakonovski (b); Joost van Schaik (dr)