Martin Schmitt - Schmitt happens

Schmitts Eltern ahnten es bereits 1968: Es ist ein kleiner Schmitt für uns, aber ein großer..., naja, so sind ja alle Eltern. 237% derer übertreiben ja hierbei völlig.

Klavier spielen, das kann er wie kaum ein Zweiter, dieser Mann, der auch nicht annähernd so behämmert ist wie sein Klavier. Zeitgeistige und detaillierte Blicke auf Beziehungen unterschiedlichster Art, die Reise nach innen, Psychotricks, Stimmungsschwankungen, unglaubliche Lebensläufe, zahllose Dialekte – all` das und noch viel mehr in einer Show zusammenzubringen, gelingt dem Bühnenjunkie wie kaum einem Zweiten. Was ihn selbst als Mensch betrifft, ist er sich sicher: es ist alles eine Sache des Be-trachtungswinkels. "Ich bin nicht kompliziert, ich bin faszinierend. Ich bin auch nicht wankelmütig, ich bin flexibel." Um mit Horst Hrubesch zu sprechen, sagen wir es in einem Wort: Schmitt happens!

Deutsche Kabarettmeister und Gewinner des Fränkischen Kabarettpreises mit seinem 5. Klavierkabarett-Programm