Martin Seidel ist Singer/Songwriter und lebt in Dresden. Seit 1994 ist er in verschiedensten Bands aktiv und hat dabei so Manches ausprobiert. Nun legt er mit "Comin' Home" sein erstes Soloalbum vor. Dieses enthält neben neuen, aktuellen Kompositionen auch alte, fast vergessene Lieder und der Albumtitel kann durchaus auch programmatisch verstanden werden: Nach einer langen Reise durch die unterschiedlichsten Genres und Besetzungsformen besinnt sich Martin Seidel auf seine Stärken und "kommt nach Hause", um mit "Comin' Home" ein neues Kapitel seiner Künstlerbiografie aufzuschlagen. Stilistisch irgendwo zwischen Folk, Alternative, Pop und Country angesiedelt, stets abwechslungsreich, unterhaltsam und mit einem Lächeln präsentiert - Konzertabende mit Martin Seidel sind intime und intensive Erlebnisse, die man gern in Erinnerung behält.