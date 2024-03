Kästners „Die 13 Monate“ - eine musikalisch-literarische Weinprobe

„Wein ist Poesie in Flaschen!“, sagte der Schriftsteller Robert Louis Stevenson. Was liegt also näher, als Wein und Poesie zusammen zu bringen? Gemeinsam mit seinem Pianisten Peter Grabinger hat Martin Seidler aus „Die 13 Monate“ von Erich Kästner einen literarisch-musikalischen Spaziergang durchs Jahr gemacht – mit Grabingers selbst komponierten Stücken, aber auch Werken großer Komponisten. Passend dazu gibt es leckere Kleinigkeiten sowie vier Weine vom Weilheimer Weingärtner Rainer Bauer und der Weingenossenschaft Neuffen zu verkosten.

Martin Seidler gehört zu den bekanntesten Gesichtern des SWR-Fernsehens, arbeitet seit 1991 als Redakteur und Moderator für den SWR. Zur Zeit ist er Gastgeber bei „Kaffee oder Tee“ und Moderator der „Landesschau Rheinland-Pfalz“.

Peter Grabinger ist einer der vielseitigsten Pianisten Deutschlands. Er absolvierte die Meisterklasse bei Prof. Leonard Hokanson und ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe. Zur Zeit ist er musikalischer Begleiter von Pe Werner, JOANA und David Moore.

Zum Buch: Anfang der 50er Jahre erhielt Erich Kästner von einer Zeitschrift den Auftrag, einmal im Monat ein Naturgedicht zu schreiben. So entstanden diese dreizehn Gedichte eines Großstädters für Großstädter. Gedichte, in denen Kästner mit viel Witz und Poesie die Natur lebendig und den ewigen Kreislauf der Jahreszeiten sichtbar werden lässt.