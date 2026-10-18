Martin Trostel Quartett feat. Sandi Kuhn

Jazz in der Zehntscheuerf: „Chasin’ the Trane“.

Dieses Jahr feiert die Jazzcommunity den hundertsten Geburtstag von zwei großen Musiker- und Künstlerpersönlichkeiten: John Coltrane und Miles Davis. Das Quartett, in dem Martin Trostel gleich drei im doppelten Sinne ‚ausgezeichnete‘ Musiker versammelt hat, zelebriert mit virtuosem Saxophon und kongenialer Rhythmusgruppe die legendäre Musik von John Coltrane und Miles Davis.

Sandi Kuhn ist Bandleader und gefragter Sideman als Saxophonist und Komponist und unterrichtet an der Musikhochschule Stuttgart. 2013 war er Jazzpreisträger Baden-Württemberg.

Für den passenden Drive und das harmonische Fundament für die Power und die solistischen Ausflüge von Saxophon und Piano sorgen ‚local hero‘ und 2009 Jazzpreisträger Baden-Württemberg Axel Kühn an den tiefen Tönen und Michael Kersting an den Drums, nach internationaler Karriere wieder zurück in Stuttgart, auch er wurde 1989 mit dem Jazzpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

„Chasin the Trane“ verspricht ein abwechslungsreiches Programm, Groove und mitreißende Soli!