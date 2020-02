Martin-Ulrich Ehret: Bäume Paraphrasen - Malerei und Graphik

Martin Ehret, in Ingelfingen geboren, studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart Freie Malerei und Grafik bei Rudolf Schoofs. Die Ausstellung bietet einen Überblick über sein uvre. Im Zentrum seiner Arbeiten steht die Natur, insbesondere von Wald und Bäumen inspirierte Gemälde. Harmonie und Schönheit werden darin oftmals mit dem Reiz der Brüche konfrontiert.