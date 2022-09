Martin Walker liest Tete-A-Tete, Der Vierzehnte Fall für Bruno, Chef de Police

Têtê-à-Tête, ist der vierzehnte Fall für Bruno, Chef de police, einer spannenden Krimireihe von Martin Walker

Brunos Chef lässt ein Mordfall bis heute nicht los. Im Wald bei Saint-Denis hatte man die Leiche eines jungen Mannes gefunden, die nie identifiziert werden konnte. Bei einem Besuch im Prähistorischen Museum in Les Eyzies sieht Bruno, dass sich aus Knochenfunden rekonstruieren lässt, wie ein Mensch zu Lebzeiten aussah. Er schlägt vor, dieses Verfahren auch bei dem ungelösten Mordfall zu versuchen. Damit beginnt endlich die Suche nach dem Mörder.

MARTIN WALKER, geboren 1947 in Schottland, ist Schriftsteller, Historiker und politischer Journalist. Er lebt in Washington und im Périgord und war 25 Jahre lang bei der britischen Tageszeitung ›The Guardian‹. Heute ist er im Vorstand eines Think-Tanks für Topmanager in Washington. Seine ›Bruno‹-Romane erscheinen in 18 Sprachen.

Auszeichnungen

›Prix Charbonnier‹ vom internationalen Verband der Alliance Française, 2021

Trailer zu Brunos Gartenkochbuch auf der Shortlist des ›Deutschen Buchtrailer Awards‹, 2020

Brunos Gartenkochbuch erhält den Titel ›Best in the World‹ des ›Gourmand World Cookbook Awards‹, 2020