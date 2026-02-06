Martina Brandl & Martin Rosengarten

Loben statt toben! Bei Komikerin, Sängerin und Bestseller-Autorin Martina Brandl wird das Publikum gefeiert und wertgeschätzt und muss dafür nichts tun, außer da zu sein.

Zusammen mit dem Musiker Martin Rosengarten spielt sie sieben Instrumente, singt über grenzdebile KI, Golfplätze an der Autobahn und die Angst, die sich mal im Glitzerkarton ausruhen darf.

Brandl schreibt für die „Frankfurter Rundschau“, hat eine eigene Hundekolumne, ist bekannt aus Funk und Fernsehen und hat über 1 Million Follower. Oder Pullover. Ist das so wichtig? Was zählt ist, was aus dem Algorithmus tanzt, was live ist, spontan, schlagfertig, witzig und intelligent. Und da sind Brandl und Rosengarten ganz vorne mit dabei.