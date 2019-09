× Erweitern Wolfgang Ambros

Mit seinem größten Hit „Schifoan“ hat Wolfgang Ambros sich einen Namen gemacht und gleichzeitig einen Ohrwurm für die Ewigkeit geschaffen.

Der Liedermacher und Pop- und Rocksänger zählt zu den bedeutendsten österreichischen Musikern der Gegenwart und lockt bei zahlreichen Konzerten seit Jahrzehnten sein Publikum in ausverkaufte Hallen. Dass die musikalischen Verdienste dieses Mannes, dessen Herz unübersehbar für sein Land schlägt, nicht unbemerkt bleiben, zeigt sich früh: 1984 wird ihm der Titel des „Botschafter Tirols“ verliehen, 2002 sogar „Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien“. In seinen Lyrics zeigt sich die tiefe Verbundenheit und Zuneigung zu seinem Vaterland ebenso wie das Talent, die Frage nach Existenziellem mit einer herausragenden Leichtigkeit zu verbinden. Man denke dabei nur an Songs wie „Es lebe der Zentralfriedhof“. Akustisch, pur und nur das Wesentliche – unter diesem Motto entdecken und erleben Sie die Musik und die großen Hits von Wolfgang Ambros in neuem Licht!