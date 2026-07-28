Martina Eisenreich und Andreas Hinterseher – Into the deep

Die Violinistin Martina Eisenreich und Andreas Hinterseher, der Akkordeonvirtuose von Quadro Nuevo: dieses außergewöhnliche Duo lebt durch intimes und leidenschaftliches Zusammenspiel.

Gänsehaut-schöne Filmmusiken und wundersame Klanglandschaften treffen auf phantastische Reise-Erzählungen. Neben vielen eigenen Werken für die Leinwand entstehen ganz neue, ergreifende Interpretationen alter Filmmelodien: etwa Astor Piazzollas Klassiker „Oblivion“, der einst im Film „Henry IV. The Mad King“ eingesetzt wurde, oder Khachaturians wunderschönes Adagio aus der Oper „Spartacus“, das mit der britischen Fernsehserie „Die Onedin-Linie“ bekannt geworden ist. Tauchen Sie ein in das intuitive musikalische Verständnis zwischen zwei Künstlern, die in purer Unmittelbarkeit des Gefühls eindringliche Bilder erschaffen.