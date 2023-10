Martina Fischer „Meine Wildkräuter

Viele werden sich erinnern, wie Martina Fischer bereits vor fünf Jahren ihren Almsommer in der Mediathek vorgestellt hat.

In ihrem neuen Buch widmet sie sich dem Sammeln von essbaren Kräutern, die im Wald, Garten oder auf den Almwiesen das ganze Jahr über zu finden sind.

Anhand wundervoller Geschichten und Anekdoten entführt sie uns in die Welt der Wildkräuter – mit vielen praktischen Anregungen sowie heilsamen, köstlichen Rezepten für Körper und Seele. Die Mediathek setzt mit diesem Vortrag ihre Reihe „Nachhaltig jetzt!“ fort, in der sie mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen zeigen möchte, dass mit kleinen Schritten in Sachen Nachhaltigkeit viel bewegt werden kann.

Martina Fischer, Jahrgang 1972, ist gelernte Krankenschwester und ausgebildete Heilkräuter- und Wildpflanzenberaterin. Seit nunmehr zwölf Jahren verbringt sie ihre Sommer als Sennerin in den Alpen. Aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof im Chiemgau, ist sie es von jeher gewohnt, viele Lebensmittel selbst herzustellen und die Schätze der Natur zu kulinarischen Köstlichkeiten zu verarbeiten.