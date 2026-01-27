Vortrag: Grundlagen gesunder Ernährung

In der Flut an teils widersprüchlichen Informationen zur gesunden Ernährung fällt es oft schwer, den Überblick zu behalten.

Dieser Vortrag klärt auf und räumt mit verbreiteten Mythen wie „Fett macht fett“ oder „Nur Low Carb führt zur Gewichtsabnahme“ auf. Sie erfahren, welche Bausteine für eine ausgewogene Ernährung entscheidend sind und wie Sie gesunde Mahlzeiten erkennen und sinnvoll zusammenstellen können. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie die Möglichkeit, offene Fragen zu stellen und Ihr Wissen zu vertiefen.