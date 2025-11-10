„Martina Schwarzmann macht was sie will“ so heißt ihr neues Programm und jetzt zieht sie‘s durch! Was sie an dem Abend machen wird, überlegt sie sich noch.

Woher will man auch wissen, was man in einem halben Jahr möchte oder am nächsten Tag...

Vielleicht spielt sie was Neues, vielleicht aber auch ein paar Klassiker, die so alt sind, dass sich keiner mehr dran erinnern kann... Ist das wahr? Wer weiß?

Gut und zeitlos sind nur zwei „Wiewörter“, die man in einem Aufsatz über sie benutzen könnte.

Manchmal wenn Martina Schwarzmann unleidig wird, dann schicken die Kinder sie raus zum Spielen. Das macht sie dann, sie spielt für Euch!

Aus Liebe mit Leidenschaft, um die Freude, den Frieden und den Eierkuchen in Euer Leben zu bringen. Sie spielt für alle und es geht um alles!