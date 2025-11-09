Martini-Jahrmarkt

Viele Händler bieten in der Altstadt wieder das gewohnte Sortiment an Textilien und Lederwaren, Gewürzen und allerlei Nützlichem für den Haushalt an.

Auch der Dinkelsbühler Einzelhandel öffnet am Sonntag seine Geschäfte. Ein abwechslungsreicher Marktspaziergang steht bevor!

Am Namenstag des Hl. Martin müssen traditionell die ersten Gänse ihr Leben lassen. Karpfen und Forellen aus der Region, Martinsgans und Wildgerichte – der Herbst ist Saison für Feinschmecker. Und die Dinkelsbühler Cafés und Gaststätten sind die richtige Adresse für eine kleine Pause zwischendurch oder nach einem gemütlichen Spaziergang durch die romantischen Gassen der Altstadt.