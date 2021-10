Martini-Markt mit Verkaufsoffenem Sonntag

Am 7. November ist es wieder soweit. Seit Jahren zieht der traditionelle Martinimarkt in Öhringen Besucher aus der ganzen Region in die Stadt. In diesem Jahr sind die beliebten Attraktionen erneut Bestandteil des Programms. So startet der verkaufsoffene Sonntag mit dem Eröffnungskonzert auf dem Marktplatz vor der Stiftskirche pünktlich um 13 Uhr. Der stimmungsvolle Martinimarkt bietet allerlei Genuss für die unterschiedlichsten Geschmäcker. Auf das Gänsegatter mit den lebenden Tieren müssen die Familien allerdings in diesem Jahr verzichten.

Dennoch bleibt die Gans, immerhin zentraler Bestandteil der großen Verlosung, als vorherrschendes Thema erhalten. In den teilnehmenden Geschäften werden die Lose als Dankeschön für den Einkauf kostenlos verteilt. Zu gewinnen gibt es tolle „Gänse-Gourmet-Pakete“, eine frische Bio-Gans für das Martini-Festmenü und noch zahlreiche Trostpreise. Abgerundet wird das Programm mit dem traditionellen Lampionumzug für Kinder.

Auch im Ö-Center und in einigen anderen Betrieben im Stadtgebiet wird es im Rahmen der Sonntagsöffnung von 13 bis 18 Uhr viele Aktionen geben.