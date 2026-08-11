MARTINI MARKT mit verkaufsoffenem Sonntag

Wenn der Herbst die Stadt in warmes Licht taucht und der Duft von köstlichen Leckereien durch die Straßen zieht, ist es wieder soweit.

In Öhringen wird gefeiert, gelacht und genossen. Der MARTINI MARKT lädt am Sonntag, 8. November, zum verkaufsoffenen Sonntag voller Atmosphäre, Begegnungen und herbstlicher Genüsse ein. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Öhringer Geschäfte ihre Türen und heißen Gäste aus der gesamten Region herzlich willkommen. Im Ö-Center und im Steinsfeldle wird ebenfalls allerlei Herbstliches geboten.