Martini-Messe Tauberbischofsheim

Martini-Messe an der Vitryallee mit Krämermarkt und Vergnügungspark, Stadthalle bewirtschaftet mit Abendveranstaltung und Livemusik.

Samstag und Sonntag Möllers Flohmarkt "Kunst und Krempel" an der Vitryallee (Schotterparkplatz) und Flohmarktine in der Grünewaldhalle sowie verkaufsoffener Sonntag im gesamten Stadtbereich, Skibasar im Gründerzentrum am Wörtplatz und Café "Anno Dazumal" im Jägerhäusle am Schlossplatz. Streetfood-Festival am Marktplatz. Das Tauberfränkische Landschaftsmuseum im Kurmainzischen Schloss öffnet seine Pforten und ein großes Brillantfeuerwerk sorgt für den krönenden Abschluss am Sonntagabend.

Zudem:

Kinderstadtführung mit dem "Turmwächter" startet am Sonntag um 13.30 Uhr am Marktplatzbrunnen - Teilnahme kostenfrei! Gesponsert vom Wirtschaftsforum Pro Tauberbischofsheim.

PROGRAMM 2025

AN DER VITRYALLEE:

Kleiner Biergarten mit Theos "Mobilem Bistro" vor der Stadthalle

An allen Messetagen haben Sie die Möglichkeit, leckere Speisen und erfrischende Getränke bei Theo zu genießen.

Kaffee- und Kuchenbar

Wer Süßes liebt, ist Samstag bis Montag 13 - 17 Uhr bei der Fußballjugend richtig.

Martini-Messe-Opening am Freitag | 20 Uhr

Bieranstich | 1 Fass Freibier - seid dabei, wenn's heißt: "O'zapft is!" | Eintritt frei

After-Eight-Band -Classik Rock for you-

Live. Laut. Legendär. Der Sound für euren perfekten Start ins Messe-Wochenende am Freitag!

Lust auf Party? Dann ab zur Hallengaudi am Samstag

Erlebt DAS Messehighlight mit fetziger Musik, bayerischer Stimmung und allem, was zu einem richtig guten Abend gehört.

Großer Vergnügungspark

Der Große Vergnügungspark bietet an allen vier Messetagen Nervenkitzel und Spaß für Groß und Klein! Freuen Sie sich auf rasante Fahrgeschäfte, bunte Karussells und süße Leckereien.

Krämermarkt

Bummeln Sie ab 12 Uhr über den bunten Krämermarkt und lassen Sie sich von den vielfältigen Angeboten inspirieren. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Champagnerstand des Partnerschaftskomitees Vitry-le-François

Genießen Sie erlesenen Champagner und französische Köstlichkeiten an unserem Stand der Partnerstadt. Lassen Sie sich Freitag bis Sonntag am Nachmittag von exquisiten Aromen und leckeren Spezialitäten aus Frankreich verwöhnen!

Automobiltrends hautnah

Informieren Sie sich über Neuigkeiten auf dem Automarkt. Lassen Sie sich umfassend beraten.

Möllers Flohmarkt (ehemalige Tennisplätze) | Samstag und Sonntag

Unter dem Motto "Kunst und Krempel" können Sammler und Liebhaber auf dem Flohmarkt nach Schnäppchen und Raritäten stöbern.

AM MARKTPLATZ:

Tourist-Info im Rathaus zur Martini-Mess wie folgt geöffnet:

Freitag 8 - 17 Uhr

Samstag 11 17 Uhr

Sonntag 11 - 17 Uhr

Montag 8 - 17 Uhr

STREEFOOD | LIVE-MUSIK | FUN FOR KIDS

Das Familienfest auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim: Hüpfburg, Fußball-Dart

Freitag

16.00 – 21.00 Uhr: Foodtrucks geöffnet

Samstag

11.00 – 21.00 Uhr: Foodtrucks geöffnet

ab 14.00 Uhr: KIDS-TIME Hüpfburg, Fußball-Dart

ab 16.00 Uhr: LIVE-MUSIK

Sonntag

10.30 – 21.00 Uhr: Foodtrucks geöffnet

10.30 Uhr: LIVE-MUSIK Frühschoppen mit „Tanzlmusi aus dem Spessart“

ab 13.30 Uhr: KIDS-TIME Kinderschminken, Hüpfburg, Fußball-Dart

15.00 Uhr: KIDS-TIME mit Clown Muck ... die Mega-Clownshow

Montag

10.00 – 20.00 Uhr: Foodtrucks geöffnet

Grüner Markt | Freitag

Freitag ist Markttag. Von 8 - 13 Uhr bieten regionale Vermarkter ihre Produkte an.

Kinderstadtführung mit dem Turmwächter | Sonntag 13.30 Uhr

Der "Turmwächter" führt Kinder durch die Geschichte der Stadt Tauberbischofsheim.

Der gemeinsame Höhepunkt ist die Besteigung des Türmersturms am Kurmainzischen Schloss. Kostenfrei!

LIVE auf dem Marktplatz | Montag

SWR1 Hitparade 2025 | 15 - 19 Uhr

Große Bühne – großer Sound: Die besten Hits live mit SWR1!

AM SCHLOSSPLATZ

Tauberfränkisches Landschaftsmuseum

Führungen zur Messe Freitag und Samstag jeweils in der Zeit 14 - 16.30 Uhr und Sonntag 10 - 12 Uhr

Café Anno Dazumal

Genießen Sie am Sonntag Nachmittag Kaffee und Kuchen bei einem netten Plausch mit Freunden und Bekannten.

STADTKIRCHE ST. MARTIN

Ökumenischer Gottesdienst am Sonntag 9.30 Uhr

Starten Sie den Messe-Sonntag mit einem besinnlichen Ökumenischen Festgottesdienst mit der katholischen, evangelischen und syrisch-orthodoxen Gemeinde in der Stadtkirche St. Martin. Ein schöner Auftakt für einen erlebnisreichen Tag!

Festumzug mit den Vereinen | 10 Uhr

SONNENPLATZ

Immobilien-Forum | 11 - 17 Uhr

Kundenhalle der Sparkasse Tauberfranken Vorträge und Informationen rund ums Thema Immobilien

GRÜNDERZENTRUM

42. Skibasar

9 - 12 Uhr Warenannahme, 14 - 16 Uhr Verkauf, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen, 16 - 17 Uhr Warenrückgabe

Wintersportfans erwartet ein breites Angebot an Skiausrüstung und Bekleidung - ideal, um sich für die kommende Wintersaison auszurüsten.

TSV-FUßBALL

Auch dieses Jahr rollt der Ball wieder: Der TSV 1863 Tauberbischofsheim e. V. lädt zu spannenden Fußballspielen während der Martini-Messe ein. Vorbeikommen, mitfiebern und Vereinsatmosphäre erleben!

