Markt- und Messegelände Vitryallee - mit Stadthalle und Grünewaldhalle, Marktplatz, Schlossplatz, Sonnenplatz, Altstadt.

Martini-Messe an der Vitryallee mit Krämermarkt und Vergnügungspark, Stadthalle bewirtschaftet mit Abendveranstaltung und Livemusik, Samstag und Sonntag Möllers Flohmarkt "Kunst und Krempel" an der Vitryallee (Schotterparkplatz) sowie verkaufsoffener Sonntag im gesamten Stadtbereich, Skibasar im Foyer des Matthias-Grünewald-Gymnasiums und Café "Anno Dazumal" im Jägerhäusle am Schlossplatz. Streetfood-Festival am Marktplatz. Das Tauberfränkische Landschaftsmuseum im Kurmainzischen Schloss öffnet seine Pforten.

Zudem:

Kinderstadtführung mit dem "Turmwächter" startet am Sonntag um 13.30 Uhr am Marktplatzbrunnen - Teilnahme kostenfrei!

Gesponsert vom Wirtschaftsforum Pro Tauberbischofsheim