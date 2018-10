Martinimarkt Möckmühl

Rund um St. Martin verwandelt sich Möckmühl in einen bunten Jahrmarkt

Mit dem „Kerwe-Wochenende“ und seinem großen Martinimarkt findet eine der traditionellsten Veranstaltungen in Möckmühl statt.

Zum Auftakt, am Freitag, um 18:00 Uhr führt ein Laternenumzug durch die historische Innenstadt. Vom Treffpunkt an der alten Kelter am Kelterplatz begleiten der Musikverein Möckmühl und der berittene „Sankt Martin“ den Umzug durch die Altstadt. Das Verteilen des traditionellen „Martinsmännle“ gehört zum Umzug genau so dazu, wie zum „Kerwe-Wochenende“ der große Krämermarkt im Herzen der Altstadt. Am Samstag, ab 11 Uhr bieten Händler ihre Waren im historischen Stadtkern feil. Wer am Samstagabend gern länger bleiben möchte, kann der Musik von "Flying Visit", einer Möckmühler Band, folgen. Beim Schlendern durch den Krämermarkt in den Gassen der Altstadt können sich die Besucher am Sonntag vom Angebot der Möckmühler Fachgeschäfte inspirieren lassen.

Das Heimatmuseum bietet ebenfalls an diesen Tagen von 14 bis 17 Uhr interessante Einblicke in die Historie der Stadt und am Verkaufsoffenen „Kerwe-Sonntag“ öffnen die Möckmühler Geschäfte ihre Pforten ab 12 Uhr.

Oswalds Vergnügungspark vor den Toren der Stadt, bietet bis einschließlich Montag Spaß und Nervenkitzel. Die Möckmühler Gastronomen laden mit bester Bewirtung aus Küche und Keller ein.