Martinimarkt

Dinge, die im Laufe eines Jahres in verschiedenen Arbeitsgruppen und Schulklassen, manchmal auch durch die engagierte Arbeit einzelner Eltern oder Lehrer, auch ehemaliger Eltern entstehen, kommen an stimmungsvoll gestalteten Marktständen für die Öffentlichkeit zum Erwerb. Für das leibliche Wohl wird in Küche, Café- und Pizzastuben bestens gesorgt.Besichtigung: 12–13 UhrVerkauf: 13–17 UhrKinderbeschäftigung: 13–17 Uhr