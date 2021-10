Der Waiblinger Martinimarkt ist fest im Veranstaltungskalender integriert und gehört inzwischen zu den Klassikern unter den verkaufsoffenen Sonntagen in der Region! Er läutet in Waiblingen traditionell die Vorweihnachtszeit ein. Von 11:00 bis 18:30 Uhr hat man die Chance zum Flanieren und Einkaufen.

Martinimarkt 7. November 2021

Der Martinimarkt wird derzeit unter Vorbehalt der zu dem Zeitpunkt bestehenden Coronoverordnung geklappt.

Der Markt

Eine Vielfalt von Marktbeschicker präsentieren handwerkliche Produkte, Geschenkideen, Dekoratives, kulinarische Spezialitäten und allerlei Passendes für den Haushalt. Von selbstgenähter Kindermode bis zur Tischdecke, von Seifen über Lederware bis zur Zuckerwatte ist alles vertreten. Beim bunten Gastronomieangebot kommen die Besucher voll auf Ihre Kosten.

Marktbeschicker können sich bis zum 23. August 2021 für den Markt bewerben. Den Anmeldebogen finden Sie hier.

Verkaufsoffener Sonntag

Die Einzelhandelsgeschäfte in der Waiblinger Innenstadt laden zum verkaufsoffenen Sonntag zwischen 12:30 und 17:30 Uhr ein. Die Besucher können in aller Ruhe durch die Stadt bummeln und sich die verschiedenen Angebote der Geschäfte ansehen.

Für die Kunden aus Waiblingen und die Besucher der Region bieten die noch vielen inhabergeführten Fachgeschäfte zum Martinimarkt besondere Qualität der Produkte und kompetente Beratung an.

Anfahrt

Der Martinimarkt ist gut mit den öffentlichen Nahverkehr erreichbar. Rund um die Altstadt befinden sich Bushaltestellen an denen die unterscheidlichen Linien halten. Über die VVS Pläne hat man hierzu eine Übersicht.

Alle Besucher, die mit dem Auto ankommen, können das Auto einfach am Park & Ride Parkplatz an der Rundsporthalle stehen lassen und in den komfortablen kostenlosen Shuttlebus einsteigen, der zwischen 10:45 und 18:30 Uhr auf der Strecke Rundsporthalle – Stadtmitte – Waiblinger Tor – Ameisenbühl – Bürgerzentrum - Rundsporthalle verkehrt.

Die Tiefgaragen Marktgasse und Postplatz bieten den Sonntags-Tarif zu einem Euro an.