Von Geschenk- und Dekorationsartikeln über Socken, Schuhe, Taschen, Geldbörsen, Schreibwaren, Kleidung, Babyaccessoires, Sonnenhüte und Sonnenbrillen bis zu Holz- und Haushaltswaren, Pfannen, Gardinen

Vom Marktplatz über die Hauptstraße bis zum Schillerplatz erstreckt sich der Martinimarkt . Es werden über 80 Marktbeschicker und Händler mit den unterschiedlichsten Waren präsent sein.

Für den kleinen Hunger locken Imbisse verschiedenster Art, so zum Beispiel Rote Würste, Schupfnudeln, Schokofrüchte, Crêpes und Süßwarenstände.

In der Mitte des Marktplatzes steht für unsere kleinen Besucher ein kleines Kinderfahrgeschäft.