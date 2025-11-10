Auch in diesem Jahr locken wieder viele Marktstände mit reichhaltigem Angebot die Besucher an.

Beim Martinimarkt in Sigmaringen kann man Winterdekoration für Haus und Garten kaufen, Modeschnäppchen und Schmuck ergattern und immer wieder etwas Neues entdecken. Die Mischung aus Bewährtem und Neuem macht den Reiz des Marktes aus.

Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt, an verschiedenen Ständen werden Würste, Schupfnudeln, Fisch, Crêpes, Pizza und vieles mehr angeboten. Auch für den süßen Hunger sind wieder einige Stände mit Süßigkeiten, Trocken- und Schokofrüchten und Weiteres dabei.