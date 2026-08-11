Martinimarkt

Immer, wenn der Herbst auch in Feuchtwangen einzieht, sich auf den Bäumen kaum noch ein Blatt findet und die Nächte immer frostiger werden.

Wenn sich die dunkle Jahreszeit mit großen Schritten ankündigt, lädt Feuchtwangen noch einmal zu einem bunten Markttreiben ein. Ob Bürsten und Besen, Spielzeug oder Socken und Strumpfwolle, rund um den Marktplatz gibt es ab 10 Uhr die Gelegenheit, durch die Stände des traditionellen Krämermarkts und ab 12 bis 17 Uhr am verkaufsoffenen Sonntag auch durch die Geschäfte zu bummeln.

Am Röhrenbrunnen wird außerdem Wild und Fisch aus unser Region angeboten.