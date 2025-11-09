Der Martinsbazar wird alljährlich von den Eltern der Waldorfschule organisiert.

Das Schulhaus verwandelt sich durch viele fleißige Helfer-Eltern, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräften zu einem stimmungsvollen Markt, auf dem wunderschöne selbstgestaltete und gebaute Artikel aus Papier, Holz und anderen Naturmaterialien verkauft werden. Cafés mit Livemusik laden bei Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein. „Kleine“ Gäste dürfen sich im Zwergenkaffee verwöhnen lassen oder im Kinderlädchen Stilvolles und Wertvolles für zuerst dafür getauschte Taler einkaufen. Im neuen Spielezelt kann mit Holzbausteinen und Gesellschaftsspielen nach Herzenslust gespielt und gebaut werden.

Am Martinsbazar öffnen die Krippe und der Kindergarten ebenfalls ihre Türen. Sie sind herzlich eingeladen am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr die Räume zu besichtigen und mit dem Kollegium der Kindertagesstätte ins Gespräch zu kommen.

Der stimmungsvolle Abschluss erfolgt im Sankt-Martins-Umzug, wobei ein Reiter ganz vorn an der Spitze auf seinem Pferd reitet, dahinter folgen singend die Kinder und Eltern mit ihren Laternen.

Bereits am Samstag, 08.11.2025 haben Sie die Gelegenheit die Bazarstände in der Zeit von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen. Einige Cafés laden zum Verweilen ein. Es findet kein Verkauf statt.

Weitere Infos auf waldorfcampus-hn.de/aktuelles