Das Grüffelo-Kind

Der Grüffelo-Vater, hat vor der großen, bösen Maus gewarnt! Gerade deshalb will das neugierige Grüffelo-Kind diese Maus finden und „zieht aus, das Gruseln zu lernen“.

Unterwegs trifft es dabei auf Tiere, die ihm fürchterliche Halb-Wahrheiten über die ach so bedrohliche „Monstermaus“ auftischen. Schließlich trifft es tatsächlich auf die Maus. Hoppla, die ist ja klein! Aber schlau: Sie nutzt nämlich das Licht des aufgehenden Mondes um ihren Schatten zu vergrößern, schlägt so das Monsterkind in die Flucht. Jenes aber ist stolz und froh darüber, entkommen zu sein!

Nach dem erfolgreichen Bilderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson

Das theater sepTeMBer aus Mühlheim zu Gast im Figuren Theater Phoenix

Mit Cécile Bachmann-Legrand und Martin Bachmann

Dauer ca. 45 Minuten, für Zuschauer ab 3+