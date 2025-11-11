Martinsumzug Distelhausen

Der Schul- und Kindergarten-Förderverein Distelhausen heißt alle zum Sankt-Martins-Umzug willkommen.

Der Gottesdienst in der St.-Markus-Kirche beginnt um 17 Uhr und wird von den Kindern des Kita St. Josef migestaltet.

Im Anschluss führt der Laternenumzug durch den Ort und endet an der Erich-Kästner-Grundschule.

Dort wird durch den Schul- und Kindergarten-Förderverein Distelhausen e. V. für das leibliche Wohl gesorgt.

Begleitet wird der Umzug von der Musikkapelle Distelhausen und Fackelträgern der Jugendfeuerwehr.

Bitte bringen Sie eine eigene Tasse oder einen Becher mit!