Martinsumzug des katholischen Kindergartens.
Vom Gemeindezentrum aus wird gemeinsam mit Laternen über die Hechinger Straße zur Schule und zurück zum Gemeindezentrum gelaufen. Anschließend gibt es Snacks und einen Umtrunk.
Dettingen 72108 Rottenburg am Neckar
