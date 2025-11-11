Martinsumzug

In diesem Jahr verläuft die Route des Martinsumzugs anders wie gewohnt.

Der Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Bolzplatz neben der Schillerschule, direkt an der Hölderlinstraße.

Wir starten der Umzug mit gemeinsamem Singen und ziehen gemeinsam über die Hölderlinstraße, Neubühlsteige und den Rosenweg mit unseren Laternen zur katholischen Kirche.

Dort wird das beliebte Schauspiel mit St. Martin zu Pferd aufgeführt. Im Anschluss daran wird die Symbolik der Mantelteilung von St. Martin durch eine Weckenteilung nachgestellt.

Alle Familien sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.