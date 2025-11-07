Martinsumzug

Der Martinsritt eröffnet das Martinimarktwochenende.
St. Martin führt den Laternenumzug durch die Altstadt und teilt im Anschluss seinen Mantel mit einem Bettler auf dem Kelterplatz, dieser ist auch der Start für den Umzug.
in der Altstadt
Möckmühl Hauptstraße 23, 74219 Möckmühl
