Martinusmarkt

Am Sonntag, den 10.November kann man im Welzheim atmosphärisch in die Antike eintauchen.

Die Römergruppe „NUMERUS BRITTONUM“ des Historischen Vereins gestaltet anlässlich der Martinszeit einen vielfältigen Thementag, der in die Römerzeit der Limesstadt einlädt. Der heute heilige Martin war einst ein römischer Reitersoldat, bevor er seine neue Berufung fand. Unter dem Motto „Der Römer Martinus“ beschäftigt sich der Verein mit der antiken Lebens- und Religionswelt des heiligen Martinus und wird mit manchem Mythos aufräumen. Neben den inhaltlichen Themenständen wird ein Einblick in Handwerk, Religion und Alltag im römischen Welzheim geboten. Es werden Führungen durch die römische Dauerausstellung angeboten. Im Museumshof wird eine römische Gerichtsszene und eine Weihezeremonie nachgestellt. Für jedes Alter und jeden Geschmack bietet sich so die Möglichkeit Welzheims Vergangenheit neu kennenzulernen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. -Römerbrot und Rotewurst -Getränke, Glühwein und römischer Glühwein (MULSUM)