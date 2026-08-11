Martinusmarkt im Welzheimer Museumshof Wenn im Welzheimer Museumshof der Martinusmarkt seine Tore öffnet, kehrt für einen Tag der Geist der römischen Antike zurück.

Bereits zum fünften Mal erwacht unweit des einstigen Westkastells das bunte Markttreiben vergangener Jahrhunderte zu neuem Leben. Den Auftakt bildet am Samstag, 7. November, um 17 Uhr ein Martinusspiel im Ostkastell, gestaltet von der katholischen Kirchengemeinde und dem Kindergarten Philipp Neri. Anschließend zieht ein stimmungsvoller Laternenumzug in den Museumshof. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher historisches Markttreiben mit Schmieden, Händlern, Salzsiedern und weiteren Handwerkern. Zwischen Feuer, Eisen und altem Handwerk verbindet der Martinusmarkt römische Geschichte mit der Tradition des heiligen Martin – einst selbst römischer Soldat – und lädt die ganze Familie zu einer besonderen Zeitreise ein.