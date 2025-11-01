Die weltweit gefeierte Erfolgsschau „Marvel:.

Die Ausstellung – Universe of Super Heroes” lässt die Besucher in die faszinierende Welt ihrer Superhelden eintauchen! Hier kann man sich auf eine epische Reise durch über 85 Jahre Marvel Geschichte freuen! Die Ausstellung bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen, über 200 seltene Exponate und spektakuläre Fotospots. Die Welt von Spider-Man, Doctor Strange, den Avengers und vielen weiteren Helden wird hier lebendig – ein absolutes Muss für Comic-Fans, Superhelden-Begeisterte und alle, die gerne in epische Welten eintauchen und fesselnde Geschichten lieben!

Über die Ausstellung

Mit Spider-Man, Captain America, Thor und Black Panther kommen die Marvel Superhelden erstmals nach Ludwigsburg. Die Blockbuster-Ausstellung, die in den USA bereits fast eine Million Eintritte verzeichnen konnte, nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch mehr als 85 Jahre Marvel Geschichte – von den ersten Comics bis zu den spektakulären Blockbuster-Filmen und -Serien.

Begehbare Kulissen, interaktive Elemente und ein immersives Sound-Erlebnis – hier erwacht die Comic-Welt zum Leben. Neben diesen Attraktionen versteht sich die Ausstellung nicht zuletzt als Hommage an kreative Köpfe wie Stan Lee, Jack Kirby und Steve Ditko, deren Schöpfungen den Grundstein legten für die endlos wachsenden und sich verzweigenden Geschichten im Marvel Universum, wie wir es heute kennen.

In „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes” sind mehr als 200 seltene und originale Ausstellungsobjekte zu entdecken – darunter echte Kostüme, Originalrequisiten und Original-zeichnungen von den Ursprüngen des Marvel Universums im New York der 1940er Jahre bis in die Gegenwart. Die Ausstellung zeigt den enormen Einfluss der Superhelden auf die globale Popkultur und enthüllt gleichzeitig die Geschichten hinter einzelnen Figuren wie Captain America oder Captain Marvel. Beim Rundgang können sich die Besucher durch die geheimnisvolle Spiegeldimension von Doctor Strange tasten oder neben lebensgroßen Figuren ihrer Lieblingshelden wie Black Panther, Spider-Man oder Hulk für ein Selfie posieren.

Highlights der Ausstellung sind unter anderem:

• Originalkostüme von Iron Man (Iron Man 2, 2010), Loki (The Avengers, 2012) und Captain Marvel (The Marvels, 2023)

• Authentische Filmrequisiten aus den Marvel Studios, u.a. Thors Hammer Mjölnir (Thor: Love and Thunder, 2023), Captain Americas Schild (The Falcon and Winter Soldier, 2021) und Thanos’ Infinity Gauntlet (Avengers: Infinity War, 2018)

• Historische Schätze, wie eine Ausgabe des 1939 veröffentlichten Marvel Comics #1