Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist Marvin Merkhofer ist längst kein Newcomer mehr in Mannheim. Nach seiner Teilnahme bei „The Voice of Germany 2019“ , arbeitet er jetzt an einem eigenen Album.

Mit namenhaften Bands und Künstler*innen wie „The Wright Thing“, „Shebeen“ oder „Silke Hauck“ unterwegs, singt er sich immer öfter durch ganz Deutschland.

Dank seinen Fähigkeiten an Gitarre und Klavier setzt er vor allem in akustischem Stil Akzente. Rock, Pop, Jazz und ab und zu auch ein wenig Klassik mischen sich dabei in sein musikalisches Repertoire. Mithilfe seiner Geschichten nimmt er sein Publikum jedes Mal mit auf eine kleine Reise und verspricht damit einen harmonischen Abend mit viel Witz und Magie.