Masako Ohta / Matthias Lindermayer „Nozomi”

Eher leise Töne, Klänge, die sich schwebend im Raum verteilen, ein ruhiger Fluss der Melodien - die Musik des Duos der Pianistin Masako Ohta und des Trompeters Matthias Lindermayer entwickelt eine ganz eigene Magie.

Die beiden entstammen ganz unterschiedlichen Szenen: während der Trompeter groove-basierten Jazz spielte, experimentierte die klassisch ausgebildete Ohta am präparierten Klavier. Was beide eint, ist die Lust an der Improvisation. Herausgekommen ist dabei mit „Nozomi“ das bereits zweite Album dieses Ensembles.

Genauso beeindruckend sind die Live-Konzerte der beiden: „Das ist Balsam für die Seele. Im Laufe des Abends entwickelte sich ein unglaublich intensives Spiel, von lyrisch bis spannend, das seinesgleichen sucht…“ (BR). In der Musik finden sich Anklänge an die moderne Klassik, Jazz und freie Musik, vereinigt Spielfreude mit melancholischer Ruhe. Sicher ein Genuss in den Räumen des Bechstein Centrums. `MMMMH` - dazu passt (lautmalerisch – genussorientiert) auch der Titel des ersten Albums des Duos.