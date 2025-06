Mascha Kaléko "Leben, Leben in Berlin..."

Die Schauspielerin Blanche Kommerell erzählt aus dem Leben der Dichterin und liest ihre schönsten Gedichte. Sophia Brickwell singt Chansons, die der Akkordeonist Dirk Rave nach Texten von Mascha Kaléko eigens für dieses Programm geschrieben hat.

Mascha Kaléko war Ende der zwanziger Jahre in Berlin eine überaus beliebte junge Dichterin; ihre Verse trug sie in den Cafés der Bohème und im Cabaret vor – und montags standen sie in einer der großen Zeitungen. Humorvoll und treffsicher schrieb sie über den Alltag der Stadt, über das Leben und die Liebeleien ihrer „kleinen Leute“ – bis sie nicht mehr bleiben durfte. 1938 musste sie mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn in die USA und danach nach Israel emigrieren; in der Fremde entstanden nun tief empfundene Gedichte voller Liebe und Sehnsucht.

2025 jährt sich ihr Todestag zum 50. Mal. Ihre Gedichte begeistern bis heute die Menschen; diese eigentümliche Mischung aus Melancholie und Witz, steter Aktualität und politischer Schärfe, macht Mascha Kalékos Lyrik so unwiderstehlich und zeitlos.

