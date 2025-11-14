Mascha Kaléko und die Musik

Musik ist wo du bist. Dein stirb und werde.

Im Aufnahmesaal der legendären Bauer Studios treffen Literatur und Klangkunst aufeinander. Die Literaturwissenschaftlerin Nikola Herweg, die im Deutschen Literaturarchiv Marbach den Nachlass Mascha Kalékos betreut, und die mehrfach ausgezeichnete Komponistin, Pianistin und Hörspielmacherin Ulrike Haage widmen sich der Musikalität im Leben und Werk Mascha Kalékos. Im Gespräch, mit Bildmaterialien aus dem Nachlass und musikalischen Einspielungen entsteht ein vielstimmiges Porträt der Lyrikerin. Im Mittelpunkt steht das preisgekrönte RBB-Hörspiel „Nichts ist, sagt der Weise“, das Haage anlässlich von Kalékos 100. Geburtstag komponierte – ergänzt durch Live-Improvisationen am Flügel und bislang unbekannte Fundstücke aus dem Archiv.

