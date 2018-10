Ein literarisches Portrait von Cornelia Schönwald. Musikalisch begleitet von Vladimir Miller.

Cornelia Schönwald ist aufgewachsen in Göppingen und studierte Schauspiel in Ulm. Nach Engagements an verschiedenen Theaterbühnen lebt sie heute als freie Schauspielerin und Sprecherin in Berlin. Im Gedenken an die Novemberpogrome erinnert C. Schönwald an die jüdische Lyrikerin Macha Kalèko. Musikalisch begleitet sie Vladimir Miller mit Klarinette und Baßklarinette.