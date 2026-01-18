Maschgera Obend

Der schöne alte Sigmaringer Brauch des „Maschgera gau“ ist aus der Semmerenger Hausfasnet nicht mehr wegzudenken.

Die Sigmaringer und ihre Gäste dürfen sich ab 19.00 Uhr auf die umherziehenden „Maschger“ und „Maschgera Gruppen“ freuen, die in den Lokalen der Stadt aus ihrem närrischen Nähkästchen plaudern. Alle, die selber einmal „Maschger“ sein möchten, sind natürlich herzlich eingeladen, selbst in ein Häs zu schlüpfen, umherzuziehen und sich unerkannt unter´s Narrenvolk zu mischen.