Maschgera Obend

Sigmaringen Innenstadt 72488 Sigmaringen

Der schöne alte Sigmaringer Brauch des „Maschgera gau“ ist aus der Semmerenger Hausfasnet nicht mehr wegzudenken.

Die Sigmaringer und ihre Gäste dürfen sich ab 19.00 Uhr auf die umherziehenden „Maschger“ und „Maschgera Gruppen“ freuen, die in den Lokalen der Stadt aus ihrem närrischen Nähkästchen  plaudern. Alle, die selber einmal „Maschger“ sein möchten,  sind natürlich herzlich eingeladen, selbst in ein Häs zu  schlüpfen, umherzuziehen und sich unerkannt unter´s Narrenvolk zu mischen.

Info

Fasching
