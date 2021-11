Masel Tov Cocktail

Deutschland 2020

30 Minuten | FSK 12

Im Anschluss an die Filmvorführung Talk mit David Holinstat, IRGW über den Film und den Alltag von jüdischen Menschen in Deutschland | Moderation: Bernhard Wiesmeier, vhs Esslingen

Der vielfach preisgekrönte mittellange Film erzählt davon, was es heißt, als Jude in Deutschland aufzuwachsen. Dabei werden antisemitische Anfeindungen ebenso seziert wie Klischees. Der 16-jährige Dima ist Sohn russischer Einwanderer, Schüler am Gymnasium und – Jude. Das wäre aus seiner Sicht nicht der Rede wert, wenn nicht alle ständig darüber reden würden. So auch sein Klassenkamerad Tobi, der ihn eines Tages in der Toilette mit einem ziemlich schlechten Witz über das Schicksal der Juden in Deutschland und Holocaust-Opfer provoziert. Dima wehrt sich ...

R: Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch | B: Arkadij Khaet, Merle Teresa Kirchhoff | K: N. Schreiber| D: Alexander Wertmann (Dima)