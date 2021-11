Auf alles, was uns glücklich macht

Italien 2020

129 Minuten | FSK 12

deutsche Synchronfassung

In Zusammenarbeit mit dem Referat für Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen der Stadt Esslingen und dem LUX | ab 18:30 Uhr im LUX Campari Soda (mit oder ohne Alkohol) + Antipasti tricolore | 19:30 Uhr Film |

Ein Film, so richtig zum Träumen! Lustig, dramatisch, oftmals bewegend, aber niemals kitschig. Seine Hauptpersonen begleitet er über einen Zeitraum von beinahe 40 Jahren auf ihrer Suche nach dem Glück. Dem Regisseur ist so ein wunderbar liebenswertes Filmepos gelungen, noch dazu mit einem hinreißenden Soundtrack – alles in der großen Tradition des italienischen Erzählkinos.

1982 begegnen sich Paolo, Ricardo und Giulio in einer römischen Disco zum ersten Mal und werden bald zu unzertrennlichen Freunden. Gemeinsam kaufen sie einen alten Sportwagen, einen 450er Mercedes, mit dem sie bald die Straßen Roms einschließlich der Strände Ostias unsicher machen. Inzwischen gehört auch Gemma zur Clique, eine Göre, die jeden Spaß mitmacht und mit ihrem Charme alle bezaubert. Für Paolo wird sie die erste große Liebe, bis Gemma überraschend nach Neapel umziehen muss. Das Leben treibt die vier auseinander und bringt sie aber auch immer wieder zusammen. Ehen werden geschlossen, Kinder geboren, Freundschaften gekündigt und reaktiviert...

GLI ANNI PIÙ BELLI | Italien 2020 | R: Gabriele Muccino | B: Gabriele Muccino, Paolo Costella | K: Eloi Molí | D: Pierfranceso Favino (Giulio), Micaela Ramazotti (Gemma), Kim Rossi Stuart (Paolo), Claudio Santamaria (Ricardo)