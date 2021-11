Traumanalyse

Neuinterpretation des Theaterstücks „Frau Kunz träumt“ der Schwarzlichtbühne Esslingen für die Leinwand

Der Kinosaal wird zum Schlaflabor, die Leinwand zu einem Monitor. Heidi Graf führt zeichnend und erzählend in die Geschichte ein: Frau Kunz begibt sich auf Grund ihrer anhaltenden Schlafstörungen in ein Schlaflabor. Hier kann mehr als nur die Schlafqualität wie Schlaftiefe, Atmung und Sauerstoffversorgung bestimmt werden. Ein neuentwickelter Traumfänger stellt den direkten Zugang zur Traumwelt der Schlafenden her, die dann als Film mit all seinen Traumsymbolen aufgezeichnet wird. Eine Laborkraft kommentiert und erläutert Frau Kunz‘ Traum mit Gedichten.