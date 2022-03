Masha Bijlsma Quintett feat. Bart van Lier

Die vier Musiker der Masha Bijlsma Band präsentieren sich mit dem herausragenden holländischen Posaunisten Bart van Lier. Der samtweiche Sound von Van Liers Posaune erklingt in wunderbarer Kombination mit Mashas warmer Stimme und verleiht den Melodielinien der Sängerin eine dunkle und geheimnisvolle Dimension. Zentral im Repertoire der Band stehen dieses Mal mehrere Titel von Mashas neuestem Album „For Love of Abbey“, die Masha der im Jahre 2010 verstorbenen amerikanischen Sängerin Abbey Lincoln widmet. Tauchen Sie an diesem Abend in eine Welt der ungewöhnlichen Interaktion von Gesang und Posaune ein.