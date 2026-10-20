× Erweitern Klaus Techet Masi, Jogse und Tina

Masi & Jogse zwei Urgesteine aus der Remstal-Live-Musik-Szene präsentieren ihr neu gestaltetes Programm, welches hauptsächlich aus deutschsprachigen Cover-Versionen von Liedermachern wie Reinhard Mey, Gregor Meyle, Johannes Oerding, Wolfgang Ambros etc. besteht.

Je nach Lust und Laune wird aber auch gerne ein Unplugged-Klassiker aus Rock und Pop mit eingestreut.

Unterstützung bekommen Masi & Jogse an diesem Abend von Masi’s Tochter Tina Pelz, die inzwischen mit ihrem eigenen Acoustic-Projekt “Curls’nLoss” erfolgreich das Remstal bespielt.