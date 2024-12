Am festlichen Beginn des neuen Jahres versammeln sich Mitglieder des Froher Faschingsclub Gerlingen am Urbanbrunnen um an der traditionellen Maskentaufe teilzunehmen.

Hierbei werden die Masken der Kropfschella, der Gerlinger Wölfe, des Meter-Michel und des Wolfsjägers aus dem Winterschlaf erweckt.

Wir freuen uns auf euren / Ihren Besuch!