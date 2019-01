„Maskierungen“ - Ausstellung von Gudrun Brüne

20.01. – 17.02.2019, Wasserschloss Bad Rappenau

Geöffnet an allen Sonn- und Feiertagen von 13:00 – 18:00 Uhr

Die Stadt Bad Rappenau und der Kunstverein Wasserschloss Bad Rappenau e.V. laden ein zur Ausstellung der Künstlerin Gudrun Brüne ins Wasserschloss Bad Rappenau.

Die Künstlerin, 1941 in Berlin geboren, studierte von 1961 bis 1966 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Nach ihrem Diplom arbeitete sie von 1966 – 1977 als freischaffende Künstlerin. Von 1977 – 1979 war sie als Assistentin und danach bis 1999 als Dozentin für Malerei und Grafik an der Hochschule Burg Giebichenstein bei Halle tätig. Seitdem ist sie wieder freischaffend. Seit 1969 hatte sie zahlreiche Ausstellungen in Deutschland, Frankreich, Japan und in den USA.

„Die Begegnung mit der Welt der Masken, Puppen und Harlekins lieferte mir einen Bildstoff, der in vielen Variationen in meinen Bildern zu finden ist und in der ich mein Thema fand: Maskierung – Demaskierung, Verstellung – Verkleidung, Wunschbilder des Seins, die Darstellung des Menschen zwischen Manipulation und Individualität“.

Die Ausstellung von Gudrun Brüne wird am Sonntag, dem 20.01.2019, um 17:00 Uhr eröffnet. Alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 17.02.2019 an allen Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung mit dem Kulturamt, Birgit Böhm (Tel.: 07264/922-161) und Kurator Michael Steiner (Tel.: 0175/4406095) geöffnet. Der Eintritt beträgt 2 Euro.