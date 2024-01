Marco & Julie

Lassen Sie sich entführen in eine tiefe, verborgene Welt voller Geheimnisse, in der die faszinierende Geschichte über Liebe und Vertrauen durch die Kraft der Magie zum Leben erweckt wird. Vor eindrucksvoller Kulisse aus einer anderen Zeit, erzählt „I will find you“ von dem einsamen Maler, der magischen Kräften auf der Spur ist und sich nach Tiefe in seinem gleichbleibenden Leben sehnt.

In dem Glauben, es gäbe mehr zwischen Himmel und Erde, als das menschliche Auge fassen kann, ist er auf der ständigen Suche nach Erfüllung seiner Sehnsüchte und Wünsche. Dass ein Engel ihn stets begleitet, ahnt er zunächst nur flüchtig, nimmt jedoch diese unsichtbare Präsenz mehr und mehr wahr, bis er zwischen Traum und Wirklichkeit, Vision und Wahrheit seine und die andere Welt nicht mehr zu unterscheiden vermag.

Die Kraft der reinen Liebe erlöst ihn schließlich durch die Erscheinung des Engels, der alle Sehnsüchte des Malers zu erfüllen scheint und ihm die wohl wichtigste Erfahrung des Lebens lehrt. Doch seine Liebe und sein Vertrauen werden auf eine harte Probe gestellt …

Spannend und berührend zugleich verschmelzen Illusion und Wirklichkeit zu einem unvergesslichen Erlebnis!