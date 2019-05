Babylon Wien. Das Geschäft mit der Prostitution blüht und mit der Enthaltsamkeit vor der Ehe nehmen es die Bürgerinnen und Bürger der shakespearschen Donau-Metropole nicht allzu genau. Strenge Sittengesetze existieren nur auf dem Papier. Aber wie das richtige Maß finden zwischen rigiden Moralvorstellungen und ausschweifender Wirklichkeit? Herzog Vincentio hat einen Plan: Unter einem Vorwand verschwindet er aus der Stadt und überträgt die Regierungsgeschäfte auf den als Hardliner bekannten Angelo. Sofort nach der Amtsübernahme greift dieser mit aller Strenge durch und verurteilt Claudio wegen vorehelichem Sex zum Tod. Als aber Claudios Schwester Isabella bei Angelo um Gnade für ihren Bruder bittet, geraten die eisernen Prinzipien des Stellvertreters schnell ins Wanken. Er schlägt einen Handel vor: Für die Befriedigung seiner Lust durch Isabella, wäre er bereit, das Todesurteil aufzuheben. Für die strenggläubige Isabella ein undenkbarer Vorschlag. Um Angelo seiner Doppelmoral zu überführen, mischt sich nun der Herzog als verkleideter Mönch in die Handlung ein.

„Maß für Maß“ (1603/04) ist Shakespeares modernstes politisches Stück: Harte Männer, die gnadenlos durchgreifen, gewinnen in einer unübersichtlich gewordenen Welt zunehmend an Faszination. Im Gewand einer Komödie erzählt Shakespeare von der Freiheit des Einzelnen und ihren Grenzen durch die staatliche Ordnung, von Prinzipientreue und ihrem Umschlag in Fanatismus und Gewalt.

Deutsch von Thomas Brasch

„Jetzt ist das Gesetz erwacht"