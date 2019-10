× Erweitern eigenes Bild Tanzclub Massenbachhausen Massenbachhausener Tanznacht mit der Polizei Big Band Heilbronn am 07.12.2019

Massenbachhausener Tanznacht in der Mehrzweckhalle in Massenbachhausen. Mit der Big Band der Polizei Heilbronn und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Die Gaststätte Lamm in Schwaigern bewirtschaftet die Tanzgala. Für die Tanzpausen steht unser Barteam bereit. Tickets zum Preis von 20,--€ gibt es unter www.tanzclub-mbh.de oder per Mail an tickets@tanzclub-mbh.de